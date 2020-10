0 Facebook Dramma in bici, trentenne napoletano cade in un burrone: ritrovato dai carabinieri Cronaca 9 Ottobre 2020 09:57 Di redazione 1'

Un 30enne, originario di Napoli, e’ in gravi condizioni dopo essere caduto in un burrone con la propria bicicletta all’interno del parco di Veio di via Monte della Statua, a Formello.

Incidente in bici per trentenne napoletano

Il giovane e’ stato ritrovato alle 13.30 di oggi, dopo due ore di ricerche, dai carabinieri delle stazioni di Formello e Sacrofano. Il 30enne e’ stato poi trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Ore di apprensione per la famiglia del giovane che è ricoverato in gravissime condizioni.