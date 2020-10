0 Facebook Lutto a Napoli, morto l’ex questore Vito Mattera: “Il super-poliziotto degli anni ’90” Napoli Città 8 Ottobre 2020 16:34 Di redazione 1'

Lutto a Napoli per la morte di Vito Mattera, lo storico questore della città negli anni Novanta. Vito aveva 87 anni, originario di Napoli, si è spento ieri a Roma, dove si era trasferito per il suo ultimo incarico lavorativo come prefetto al dipartimento di Pubblica sicurezza e dove ha vissuto per oltre 20 anni.

Lutto a Napoli, morto l’ex questore Vito Mattera: “Il super-poliziotto degli anni ’90”

La sua è stata una lunga carriera. Questore a Grosseto, Trieste e Genova ma i suoi momenti più importanti li ha vissuti proprio nella città partenopea, dove è stato a capo della questura negli anni più difficili della città.

Il caso Tangentopoli

Con lo scoppio della questione di Tangentopoli, fu costretto a dimettersi dopo la pubblicazione della registrazione di una telefonata con l’allora capocronista del Mattino Peppino Calise. Nella memoria di chi l’ha conosciuto resta indelebile il ricordo della sua grande professionalità, la sua umanità e il suo marcato senso dell’umorismo.