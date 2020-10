0 Facebook Casi di Covid-19 tra gli studenti, chiude il liceo Vittorio Emanuele II di Napoli News 7 Ottobre 2020 13:53 Di redazione 1'

Chiude il Liceo Vittorio Emanule II di piazza Garibaldi e la sua succursale in piazza Carlo III a Napoli a causa di alcuni casi di positività al Covid-19. Sarebbero sei gli studenti che avrebbero contratto il Coronavirus.

Quando riapre il liceo Vittorio Emanuele II

Entrambe le strutture sono state chiuse per sanificazione. La notizia è stata data sul sito online della scuola in una nota firmata dalla dirigente scolastica. Si legge: “Si informa che il giorno 7 ottobre2020 le attività didattiche saranno sospese nelle sedi di via S. Sebastiano e via Pecchia per effettuare una sanificazione degli spazi scolastici.

Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 8 ottobre 2020.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Valentina Bia“.

Non è la prima scuola di Napoli a chiudere per casi di positività al Covid-19, soltanto lunedì il liceo Umberto I di Napoli aveva dovuto sospendere le attività per un caso di Coronavirus nella scuola.