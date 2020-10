0 Facebook Il virologo Caruso lancia l’allarme: “Rischio lockdown in Campania” News 6 Ottobre 2020 16:24 Di redazione 2'

Il virologo Analdo Caruso, professore dell’Università di Brescia, ha lanciato l’allarme: “Al Sud il Coronavirus ha circolato poco in passato, ci sono le praterie, molti anziani e un sistema sanitario debole: esiste un vero rischio lockdown, in particolare in Campania. Al Nord non si può certo parlare d’immunità di gregge, ma al momento c’è più resistenza”.

Il professore, intervistato dal quotidiano La Stampa, ha voluto mettere in guarda, quanti ancora sottovalutano l’attuale situazione sanitaria. “I contagi crescono in modo lento, ma progressivo. Non c’è la gravità del passato perché l’età media dei malati è più bassa, però quando il virus colpisce persone fragili e anziane fa ancora male”.

Al momento l’Italia, insieme alla Germania, è il paese che in Europa ha saputo meglio contenere la diffusione del virus. “Bisogna prepararsi altrimenti le disattenzioni si pagano. La diffusione per via aerea – continua il professor Caruso – è difficilmente controllabile e la vita al chiuso, indeboliti dal freddo, non può che peggiorare la situazione. Basta togliere la mascherina, avvicinarsi troppo o incontrare un superdiffusore”.

Il virologo però non sembra approvare le decisione ultime, del presidente Vincenzo De Luca: “Il coprifuoco? Il virus non ha orari e gli assembramenti non avvengono solo dopo le 23. Bisogna imporre la mascherina al chiuso con disinfettanti, distanze e soprattutto controlli severi. E i locali senza gli spazi necessari, purtroppo, in questa fase devono chiudere”.