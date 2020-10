0 Facebook Gianluigi Nuzzi applaude Napoli: “Questa è la città che non viene raccontata” Napoli Città 6 Ottobre 2020 15:56 Di redazione 3'

E’ diventato virale in poche ore il post di Gianluigi Nuzzi che ha mostrato un gesto benefico della paninoteca Puok Burger Store, che ha deciso di offrire la cena ai piccoli pazienti oncologi del reparto pediatrico del Policlinico.

Gianluigi Nuzzi e il post su Puok Burger Store

Lo scontrino risale al 2017, quando Puock Burger Store ha ricevuto un ordine “speciale” dall’ospedale napoletano, quando la volontaria è andata a ritirare l’ordinazione ha scoperto che la paninoteca aveva deciso di offrire la cena. Uno scontrino con un conto di zero euro e un messaggio speciale: “Che sia un momento di gioia”. All’epoca il gesto di Puok Burger Store divenne virale in poco tempo, ricevendo i complimenti da molti napoletani.

La foto continua a girare sui social ed è stata ripresa da Gianluigi Nuzzi che, nel riportare la storia, ha spiegato come questa sia la Napoli che nessuno racconta. Un messaggio positivo del conduttore di Quarto Grado per una città che troppo spesso è narrata sui vari media solo per episodi di criminalità e violenza.

Riportando all’attenzione del pubblico il gesto di Puok Burger Store, Nuzzi fa un applauso a Napoli e a tutti i suoi cittadini, ma sopratutto ha ricordato a tutti come il capoluogo campano non sia solo quello che viene mostrato sulle prime pagine, ma è anche molto altro. E’ solidarietà, bontà, disponibilità e genuinità e il post di Nuzzi l’ha ribadito platealmente. L’immagine ha ricevuto in poco tempo molti like e commenti, così come i complimenti di tanti utenti.

Il messaggio di Nuzzi su Napoli

“C’è una gran bella storia da raccontare. Accade a Napoli. I volontari del reparto pediatrico oncologico dell’ospedale Policlinico propongono ai bambini di trascorrere una serata speciale, per mangiare tutti insieme un hamburgher. E così ordinano panini e patatine in una paninoteca al Vomero. Sono contenti, ridono, scherzano, la semplicità fa miracoli. Si vogliono bene. La volontaria va a ritirare l’ordinazione e qui arriva la sorpresa: il proprietario infatti le consegna il doppio di quanto chiesto e le consegna questo scontrino. Totale: euro zero. E’ questa la Napoli che non viene raccontata“, queste le parole di Gianluigi Nuzzi.

Il post di Gianluigi Nuzzi