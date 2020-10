0 Facebook Dramma ad Arezzo, operaio muore schiacciato da una betoniera: era originario di Napoli Cronaca 6 Ottobre 2020 12:09 Di redazione 1'

Tragico infortunio sul lavoro in Valdarno in provincia di Arezzo. Un uomo di 51 anni è morto schiacciato da una betoniera. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 8,30. Il corpo del 51enne, originario della provincia di Napoli, è stato trovato vicino al camion in una rimessa di betoniere per la distribuzione di calcestruzzo.

Dinamica ancora da accertare da parte dei carabinieri. In un primo momento era stato chiamato il 118 per un disperato tentativo di rianimazione, ma poi automedica e ambulanza sono tornate indietro: non c’era più niente da fare. Sul posto i carabinieri cui sono affidate le indagini. Vicenda al vaglio anche del Pilss, il servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’uomo presentava gravi traumi, si ritiene per lo schiacciamento sotto le ruote di uno dei mezzi.