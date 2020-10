0 Facebook Come sta Andrea Sannino, il cantante invia un messaggio ai suoi fan Spettacolo 6 Ottobre 2020 14:04 Di redazione 3'

Andrea Sannino, dopo aver annunciato la sua positività al Coronavirus, ha deciso di scrivere un post su Facebook, per aggiornare i fan sulla sua condizione di salute. Il cantante sta bene e ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino in questo periodo.

Come sta Andrea Sannino, il cantante invia un messaggio ai suoi fan

“Amici miei, eccomi qui. Vi tengo aggiornati perché in questi giorni, leggere il vostro amore mi ha dato davvero tantissima forza e questa forza può vincere tutto e può farlo velocemente, come sta accadendo a me. Ormai sono giorni che non ho più nemmeno un decimo di febbre e che passo le giornate senza nessun altro sintomo evidente. Mi sento molto bene e prossimo alla vittoria… Ancora un po’! Sto seguendo alla lettera il protocollo e così farò anche per la guarigione. Anzi colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, l’Asl e l’Istituto Zooprofilattico per l’amore e la professionalità con cui stanno seguendo e che mettono al servizio di tutti, in un momento in cui è davvero difficile riuscire a gestire i numerosi casi che stiamo vivendo in questa seconda ondata. Ringrazio il mio medico curante Dott. Arturo De Marco impeccabile nella cura e ringrazio tutto il mio vicinato per l’assoluta solidarietà che mi sta dimostrando in questi giorni. Siete speciali! Infine ringrazio la mia famiglia, che sta bene ma ha dovuto avere tanta pazienza e sopratutto ringrazio Gioia e Marinella che nonostante stanno benissimo e isolate da me, stanno vivendo passo dopo passo questa bruttissima storia con entusiasmo e ottimismo come se niente fosse accaduto CHE DONNE! La vita è di nuovo qui…ad un passo da me!”

LEGGI ANCHE – Andrea Sannino positivo al Covid, l’annuncio del cantante

Andrea, diventato famoso in tutta Italia durante il periodo del lockdown, grazie alla sua hit “Abbracciame”, non vede l’ora di tornare a cantare e stare vicino alla sua bimba e a sua moglie Marianella, che è in attesa del loro secondo figlio.

IL POST DI ANDREA SANNINO