Lite finisce nel sangue in Campania, l’agguato dopo la rissa: un morto e un ferito

Avrebbero litigato per droga, poi – dopo gli insulti e le minacce – è scattata la rissa. Coinvolte tre persone, una di esse ha estratto una pistola ed ha esploso sei colpi d’arma da fuoco. Il bilancio: un morto e un ferito grave.

Come riportato da Internapoli è accaduto ieri in tarda serata a Mercato San Severino, località in provincia di Salerno. Un giovane di 35 anni è stato anche fermato con l’accusa di essere stato il presunto assassino.

La vittima, un uomo di 50 anni, dopo essere stato gravemente ferito dai colpi d’arma da fuoco, è scappato via a bordo di un’automobile. Ma le sue precarie condizioni causate dalla perdita di sangue gli hanno fatto perdere il controllo della vettura che è poi andata a schiantarsi contro un palo.

Il 35enne, originario di Baronissi, è tornato dalla vittima dopo la lite ed ha esploso i colpi d’arma da fuoco rivelatisi mortali. Sul posto sono giunti i Carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.