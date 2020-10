0 Facebook Giulio Golia positivo al Covid, non ci sarà a Le Iene: l’annuncio su Facebook Giulio Golia positivo al Covid. Il giornalista della nota trasmissione televisiva targata Mediaset ha pubblicato un video sulla sua pagina social Spettacolo 3 Ottobre 2020 15:33 Di redazione 1'

Il coronavirus infetta anche la tv. Nello specifico il Covid19 ha attaccato uno dei principali protagonisti della trasmissione Mediaset Le Iene. Stiamo parlando di Giulio Golia. Il giornalista ha annunciato la sua positività.

Golia ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook dove ha spiegato di essersi dovuto sottoporre al tampone dopo essere entrato in contato con una persona contagiata. Il test ha dato esito positivo. Golia non ha sintomi e sta bene (se non un leggero mal di testa) ma non potrà condurre Le Iene.

Giulio Golia positivo al Covid

“Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati!“.

Il post su Facebook –