Allarme Covid in Italia, chiusure e lockdown: il nuovo piano del Governo

Se l’obbligo di mascherine anche all’aperto, è già di fatto una realtà in molte regioni, anche altre restrizioni potrebbero presto diventarlo. Come è accaduto più volte durante gli ultimi mesi, il Governo è pronto ad adottare alcune misure più rigorose già predisposte da diverse regioni.

Così, dopo Campania, Lazio e Sicilia, nell’intero Paese sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Ma non è questa l’unica novità prevista dal Governo Conte II per il nuovo DPCM. All’interno del Decreto ci saranno misure di contenimento per le attività commerciali.

Sono a rischio, ovviamente, quelle nelle quali vi è un contatto maggiore con il pubblico. Quelle dove gli assembramenti sono più rischiosi. Di conseguenza, il pensiero va al settore delle cerimonie, della ristorazione, dei bar, barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Ma non sono esclusi neanche nuove forme di lockdown. In questo caso non sarà adottata una chiusura totale del Paese ma è molto probabile che in caso di necessità saranno istituite delle specifiche zone rosse.

Preoccupa dunque, l’aumento dei contagi anche se analizzando i dati emergono anche aspetti positivi: con una circolazione delle persone più o meno normale è ovvio che il virus ha maggiore possibilità di contagiare i cittadini.

Tuttavia, il numero di tamponi eseguito nelle singole regioni è aumentato in modo esponenziale. Inoltre, la maggioranza dei casi positivi è asintomatica e i ricoveri in ospedale non hanno più la stessa gravità di qualche mese fa.