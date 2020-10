0 Facebook Napoli, ubriaco si schianta sulle auto in sosta ed esplode la rissa Cronaca 2 Ottobre 2020 16:54 Di redazione 2'

Una maxi rissa è scoppiata ieri notte nel cuore di Napoli. I residenti di via Aniello Falcone, al Vomero, sono stati svegliati da un boato, provocato da una Fiat Punto che si è schiantata a tutta velocità contro alcune auto in sosta. Il conducente, in stato visibilmente alterato dall’alcol, è uscito illeso dallo scontro ma le auto parcheggiate sono andate completamente distrutte.

Sul posto erano presenti alcune persone che hanno iniziato a filmare la scena. A quel punto l’uomo responsabile del disordine, insieme a un’altra persona che era con lui in macchina, ha iniziato a inveire e sbraitare, contro le persone che si trovavano lì. La discussione, in breve tempo, è degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto 8 persone.

I responsabili sono riusciti a scappare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai residenti della zona, che hanno ristabilito l’ordine. I militari però, non sono riusciti ad acciuffare i responsabili che nel frattempo, avevano fatto perdere le loro tracce. Un’ora dopo sul posto sono intervenuti i carri attrezzi per sgomberare la strada dalle autovetture incidentate.

Il commento di Mauro Boccassini del comitato Aniello Falcone

“E’ un miracolo che non sia successo nulla di peggio – commenta Mauro Boccassini del comitato Aniello Falcone – dal momento che quel tratto di strada è notoriamente preso d’assalto da centinaia di giovani ogni sera.”