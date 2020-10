0 Facebook Il quartiere delle Case Nuove piange Antonio detto ‘o cappotto Cronaca 2 Ottobre 2020 12:08 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito il quartiere delle Case Nuove a Napoli, è morto Antonio, conosciuto da tutti con il soprannome ‘o cappotto. Era un uomo amato e benvoluto da tutti, la triste notizia ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. L’uomo lascia una compagna e i suoi figli.

LEGGI ANCHE: UOMO INVESTITO E UCCISO A NAPOLI

La scomparsa di Antonio è stata annunciata sul gruppo Facebook “Noi delle Case Nuove” e non appena si è diffusa in tantissimi hanno scritto parole di cordoglio per questo lutto improvviso.

I messaggi di dolore per Antonio ‘o cappotto

“Tonino o cappotto . X sempre uno di noi . R.i.p.fratello . Ma k bell cumpagn si stat… ti vorrò sempre bene …….”, “Eri e sarai per sempre mio fratello..Buon viaggio o cappò”, “Il nostro quartiere e triste per la perdita di un altro giovane voglio solo dirti che eri sempre solare e ti ricorderò sempre con il tuo sorriso riposa in pace Cappotto veglia su tutta la tua famiglia è da lassù guida i tuoi figli ! Buon viaggio”, queste e tante altre le parole di cordoglio per la scomparsa di Antonio.