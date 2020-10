0 Facebook Scoppia incendio in una casa, morta una bambina di 12 anni Cronaca 1 Ottobre 2020 15:48 Di redazione 1'

Tragedia in una casa, dove una bambina di 12 anni è morta in seguito a un incendio. Il dramma è avvenuto a Ballymena, in Irlanda del Nord. I vigili del fuoco e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto ma non sono stati in grado di salvare la piccola.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Un’altra persona, presente nell’appartamento insieme alla bambina, è stata portata in ospedale ad Antrim, perchè gravemente ustionata. Gli inquirenti stanno tentando di chiarire cosa possa aver innescato il rogo.

Un altro dramma in città

Poche ore prima sempre nella cittadina di Ballymena, un uomo. Donald Fraser Rennie, 33een, è stato trovato morto in un appartamento, dopo essere stato picchiato a morte. Il caso non dovrebbe avere alcuna correlazione con la morte della bambina nell’incendio.