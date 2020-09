0 Facebook Uccide i genitori che volevano smettere di mantenerlo poi cucina la testa della madre Cronaca 30 Settembre 2020 16:23 Di redazione 2'

I genitori minacciano di smettere di mantenerlo, il figlio li uccide e poi cucina la testa della madre. La terribile vicenda è accaduta nella contea di Knox, nel Tennessee. A commettere il delitto Joel Guy Snr, che ha uccisi entrambi i genitori, in maniera brutale, e poi ha tentato di occultarne i cadaveri.

Uccide i genitori che volevano smettere di mantenerlo poi cucina la testa della madre

L’uomo ha prima ammazzato la coppia nel loro appartamento e poi ha provato a liberarsi dei corpi, smembrandoli e nascondendo i resti. La testa della madre è stata messa in un pentolone di acqua bollente e le altre parti del corpo ha provato a scioglierle nell’acido.

Le vittime Joel Snr, 61 anni e Lisa, 55 anni, avevano deciso di smettere di mantenere il figlio che approfittava di loro, vivendo a carico della famiglia. Il ragazzo ha quindi deciso di sbarazzarsi di loro. Secondo quanto è emerso dalle indagini degli investigatori, il ragazzo ha studiato il piano a tavolino.

Gli agenti infatti, hanno trovato dei diari, in cui l’omicida appuntava ogni dettaglio del delitto che avrebbe poi messo in atto. A far scattare l’allarme i colleghi della donna, preoccupati poiché non andava a lavoro.