Gregoraci e Pretelli, il GfVip si fa bollente: dal bacio al piccolo incidente che imbarazza la coppia Spettacolo 29 Settembre 2020

Atmosfera hot e passionale nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti sempre loro, la coppia del momento che sta facendo discutere i fan del reality show: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra i due c’è molto feeling.

Qualche giorno fa c’è stato il bacio che ha sancito la loro ‘chimica’. Ieri, durante la prova di una coreografia per un ballo che sarà un test per tutti gli inquilini della casa, il solo contatto fisico tra i due (con bacio a timbro annesso), ha causato un piccolo incidente.

Un imprevisto naturale ma motivo di imbarazzo. Petrelli, infatti, si è palesemente eccitato ed ha avuto un’erezione abbastanza visibile anche in televisione. Per questo motivo ha detto di non poter restare in costume ed ha chiesto aiuto alla Gregoraci per essere coperto.