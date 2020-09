0 Facebook Meteo, torna il sole e il bel tempo ma una nuova perturbazione è in agguato Meteo 29 Settembre 2020 13:10 Di redazione 2'

Oggi splende di nuovo il sole a Napoli e in tutta la Campania. Dopo le tempeste dei giorni scorsi, il cielo si è aperto. Torna il sole sul quasi tutto il Paese minacciato solo da un po’ di nubi di passaggio al Nord con qualche spruzzata di neve sui rilievi alpini di confine.

Oggi nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni meridionali con piogge sparse su Campania, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Migliora tra pomeriggio e sera con fenomeni in esaurimento ovunque e cieli poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in generale rialzo.

Il meteo di domani

Domani il tempo si manterrà stabilmente sereno ma giovedì 1° ottobre l’atmosfera tornerà a dare segnali d’insofferenza. Quello di questi giorni sarà infatti un piccolo momento di quiete, perché il maltempo è ancora in agguato. Un nuovo peggioramento inizierà a farà strada a partire dal Nordovest. Nel corso della giornata arriveranno delle piogge sparse, in estensione poi al resto del Nord nella tarda serata.

Torna il maltempo da giovedì

Il sito www.IlMeteo.it, informa che la depressione d’Islanda (il centro motore delle perturbazioni atlantiche) si prenderà dunque solamente una pausa, durante la quale ne approfitterà l’alta pressione per tornare temporaneamente a proteggere le nostre regioni, garantendo giornate più soleggiate e anche temperature in generale aumento.

Da giovedì pomeriggio/sera una nuova perturbazione, pilotata da un vortice ciclonico, comincerà a interessare il Nordovest. L’intenso fronte perturbato, entrando nel Mediterraneo, attiverà forti venti dai quadranti meridionali che nella giornata di venerdì e poi sabato soffieranno impetuosi, sia di Libeccio, sia di Scirocco, con raffiche fino a 120 km/h. Precipitazioni abbondanti si abbatteranno tra venerdì e sabato su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Tornerà la neve sulle Alpi, ma questa volta oltre i 1800 metri di quota. I venti meridionali favoriranno un sensibile aumento delle temperature notturne, che saliranno anche al Nord oltre i 15/17°C rispetto ai 4/7°C di questi giorni. Attenzione poi al Sud, che entro il prossimo week end potrebbe vivere una tardiva ondata di calore.