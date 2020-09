0 Facebook Errico Porzio ospite di Vincenzo Guarino: i due pizzaioli protagonisti del ‘Master of Pizza’ a Como Eventi 28 Settembre 2020 13:40 Di redazione 2'

Sono due i protagonisti del prossimo appuntamento gourmet della rassegna “Master of Pizza”, in programma a Como: l’Executive chef Vincenzo Guarino che, in un solo anno, è riuscito a far entrare il ristorante L’Aria del Mandarin Oriental nell’Olimpo dei ristoranti stellati italiani della Guida Michelin, ed Errico Porzio, quarantenne maestro pizzaiolo, apprezzato e seguito dai suoi estimatori e da una clientela sempre più numerosa che frequenta le sue cinque pizzerie, a Napoli città, a Salerno e ad Aversa.

Lunedì 28 settembre, presenteranno, in sinergia, a Como, una pizza speciale: lo Scarpariello. A dimostrazione del fatto che l’arte della gastronomia e quella della pizzeria, quando la maestria si sposa all’inventiva, si fondono felicemente.

Errico Porzio, da Napoli, porterà in degustazione tre delle sue specialità: la Pizzaiola, la Sansone e la Ricordi d’Infanzia.

Chi vorrà concedersi questa esperienza gastronomica, presso il CO.MO Bar & Bistrot, avrà l’occasione di degustare il risultato della sintesi tra la più squisita tradizione della pizza partenopea e l’alta cucina di Vincenzo Guarino, espressione della cultura gastronomica italiana rivisitata in chiave moderna.

Il menu degustazione si aprirà con una entrée firmata da Vincenzo Guarino, seguita dalla selezione delle pizze d’autore di Errico Porzio e affiancata da una delle pizze signature che Guarino realizzerà con gli impasti di Porzio.

A conclusione, un delizioso dessert, realizzato da Ettore Beligni, pastry chef del resort.

Le serate della rassegna “Master of Pizza” godono dell’accompagnamento delle eccellenze della vinificazione internazionale. In particolare, l’appuntamento del 28 settembre vedrà la presenza dell’ Azienda Agricola Ferghettina – Franciacorta Eronero 2012

Il calendario di “Masters of Pizza” ha in programma ancora due date a ottobre: lunedì 5 sarà la volta di Gennaro Nasti, della Pizzeria Bjiou di Parigi; mentre il 12 ottobre ci sarà Vincenzo Ceruso della Pizzeria Don Gennaro di Fisciano, in provincia di Salerno.

Le farine sono sempre quelle del Mulino Caputo; gli altri sponsor tecnici sono la Latteria Sorrentina e Italianavera, con i suoi pomodori.