E’ una vera e propria tragedia quella accaduta a Cellole. Una famiglia stava rientrando dalla residenza estiva a Napoli, quando improvvisamente la madre della conducente si è sentita male mentre la figlia guidava.

Muore in auto davanti alla figlia e alla nipotina

In auto con loro c’era anche la nipotina. La figlia ha immediatamente accostato, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La triste notizia è stata riportata da Caserta Ce.

La vittima, 85 anni, è morta davanti agli occhi della figlia e della nipotina. Sconvolte entrambe che hanno visto la donna spegnersi.