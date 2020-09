0 Facebook Torre del Greco in ansia per Mouhamed, noto come Simone: 20enne scomparso da 4 giorni Cronaca 27 Settembre 2020 12:02 Di redazione 2'

Sono in tanti a cercare Mouhamed, il giovane ventenne di origini marocchine che lo scorso 23 settembre è uscito dicendo di andare a mangiare un panino con alcuni amici e non è più rientrato. Il ragazzo si è allontanato dalla casa in cui vive con la famiglia a Torre del Greco e le sue tracce si sono perdute.

Mouhamed scomparso da Torre del Greco

La scomparsa di Mouhamed è stata segnalata anche sul sito di Chi l’ha Visto in cui ci sono tutte le indicazioni per riconoscerlo. Si legge dal portale online: “Mouhamed, detto Simone, 20 anni, studente, vive con la famiglia a Torre del Greco (Napoli). Intorno alle 15 di mercoledì 23 settembre ha detto al padre che usciva a mangiare un panino con gli amici. Non è più rientrato e suo cellulare risulta spento”.

Ma sono tantissimi anche i post sui social sui vari gruppi legati al comune vesuviano, appello di chi chiede aiuto a riportare il giovane a casa. L’invito da parte della famiglia è la maggior diffusione dell’appello con la richiesta a chiunque sappia qualcosa di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Qui l’avviso di scomparsa sul sito di Chi l’ha Visto.