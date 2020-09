0 Facebook Mendicante vince 300mila euro al Gratta e vinci: “Offro la cena a chi mi ha sostenuto” News 25 Settembre 2020 17:54 Di redazione 2'

Disoccupato da tre anni, chiedeva l’elemosina all’angolo delle strade di Jesi, fino al grande colpo di fortuna. E’ la storia di un mendicante, di 60 anni, di nome Tiziano che ha vinto 300mila euro con un Gratta e vinci da 5 euro. La giocata fortunata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico, alla Tabaccheria delle Logge di Viale Verdi.

L’uomo è molto conosciuto in città ed è considerato una vera e propria “mascotte” dagli automobilisti. Infatti era solito chiedere l’elemosina al semaforo, dopo uno show con il suo cappellino giallo. L’uomo ha riscosso la vincita in questi giorni e ha voluto subito dare un segno della propria riconoscenza presentandosi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo ha modificato il suo look, tagliando barba e capelli, segno di un nuovo inizio.

Un nuovo inizio per Tiziano

Tiziano, qualche hanno fa ha perso il lavoro in una ditta di pulizia nella quale era impiegato e ora vive con la madre anziana in un popoloso quartiere della città. In città è benvoluto da tutti per la sua gentilezza. In tanti hanno infatti gioito insieme a lui per la ritrovata felicità. Una persona umile e onesta, che non ha mai perso il sorriso, neanche nei momenti più bui.

La generosità dopo la vincita

I soldi che raccoglieva al semaforo, li depositava in banca, nel tentativo di risollevare la sua condizione. Dopo aver incassato la vincita ha deciso di offrire una cena a tutti i dipendenti della filiale dell’istituto di credito. La vincita non poteva toccare a una persona migliore. Quando ha vinto, ha riferito la tabaccaia, “era incerto se comprarsi da subito un’auto ma poi ha optato per una bella bicicletta perché a lui in fondo piace sentirsi libera”.