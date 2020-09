0 Facebook Paura nel Napoletano, incendio devasta negozio: le fiamme spaventano i residenti Cronaca 24 Settembre 2020 10:50 Di redazione 1'

Atto intimidatorio nel Napoletano. A San Giorgio a Cremano, in largo Arso al civico 27, ignoti hanno dato fuoco a un negozio di barbiere. Le fiamme hanno danneggiato la porta di ingresso e la tenda da sole sovrastante.

Indagano i carabinieri, arrivati sul posto per una segnalazione arrivata al loro numero di emergenza. Nella zona non ci sono telecamere di sistemi di viedosorveglianza. Il titolare dell’esercizio commerciale non avrebbe ricevuto minacce.