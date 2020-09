0 Facebook Ibrahimovic positivo al Coronavirus, l’annuncio del Milan L'attaccante svedese è stato contagiato dal Covid19. Positivo il test del tampone. Il comunicato del club rossonero Calcio Napoli 24 Settembre 2020 15:30 Di redazione 1'

Zlatan Ibrahimovic è positivo al Covid. L’attaccante svedese del Milan lo ha scoperto dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri a seguito dell’accertata positività mercoledì di un altro giocatore rossonero, Duarte.

Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Ibra dovrà ora osservare un periodo di isolamento in attesa della negativizzazione e non potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare. Stasera giocherà contro il Bodo-Glimt il giovane Colombo.