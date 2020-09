0 Facebook Donna coraggio, dopo 15 anni di violenze si libera del marito e lo denucia Cronaca 24 Settembre 2020 16:22 Di redazione 2'

Quindici anni di violenze, insulti e torture. Una 4oenne di Buccino, vittima di un matrimonio deleterio, trasformatosi con il tempo in un vero e proprio incubo a occhi aperti, ha trovato il coraggio di denunciare il marito e di liberarsi dell’uomo orco che stava rovinando la sua vita, da anni.

L’uomo era diventato un vero e proprio padrone per la donna, ne limitava le uscite, la picchiava davanti al figlio ed era arrivato addirittura a proibirle di aprire la finestra, quando la segregava in casa per punirla. La donna per anni ha temuto di rivelare la sua condizione, fino al lockdown.

In quel periodo di quarantena infatti, la vittima rientrata dall’ospedale dove si era recata per una frattura dopo una caduta, è stata cacciata di casa dal marito. Sola e senza un posto dove andare, si è rifugiata da una conoscente e ha sporto denuncia. La sua storia è stata raccolta dall’avvocato Stefania De Martino, sempre in prima linea nella tutela delle donne vittime di violenza, che ha subito trasmesso il caso in Procura.

La donna e il figlio stanno bene

La donna ora sta bene e non vedrà più il suo aguzzino, destinatario della misura del divieto di avvicinamento. Insieme al figlio è ospite in una casa rifugio, attraverso un ordine di protezione emesso dalla prima sezione civile del Tribunale di Salerno.