Coronavirus, giovane di 33 anni muore: era stato in vacanza in Costa Smeralda
24 Settembre 2020

Un’altra vittima di Covid-19 in Italia. Si tratta di Fabio Lecis, un giovane 33enne, della Sardegna. Fino a ora è la vittima più giovane registrata nell’Isola da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.

Il ragazzo era un operatore socio sanitario che lavorava in una casa di riposo a Isili. È morto ieri pomeriggio a bordo di un’ambulanza del 118 che lo stava trasportando all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Aveva contratto il virus quest’estate in Costa Smeralda e da quel momento era in isolamento.

Da quanto si apprende l’uomo soffriva di patologie pregresse ed era seguito dall’Ats. Nelle ultime ore però, le sue condizioni si sono aggravate, al punto da richiedere l’intervento urgente del 118, per il trasporto immediato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo durante la corsa in ospedale ha avuto una crisi respiratoria ed è morto poco dopo essere giunto al pronto soccorso.