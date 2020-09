0 Facebook Apre la scuola, arrestato bidello ‘orco’. Bimba vittima di abusi: “Dai che poi ti piace” Cronaca 24 Settembre 2020 17:12 Di redazione 1'

In piena riapertura delle scuole, un istituto in provincia di Marsala, è stato protagonista di una triste vicenda di cronaca. Un bidello è stato arrestato dai carabinieri per abuso e violenza sessuali ai danni di una 14enne.

Le manette sono state strette attorno ai polsi del presunto ‘orco’ dopo che i genitori della bambina hanno denunciato il tutto ai militari. Le vessazioni sarebbero andate avanti da tempo e avrebbero avuto inizio mesi fa.

Come riportato da Teleclub, il bidello avrebbe portato con se la ragazzina all’interno di un vecchio casolare nell’entroterra siciliano. Poi con la scusa di cacciare funghi le avrebbe chiesto di avere un rapporto intimo con lui.

Poi l’uomo si è iniziato a masturbare e dopo averla palpeggiata, le avrebbe chiesto di toccargli le parti intime. Addirittura il presunto ‘orco’ le avrebbe detto: “Dai che poi ti piace”. Determinanti per le indagini alcuni messaggi WhatsApp. La giovane vittima avrebbe persino pensato di togliersi la vita.