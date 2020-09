0 Facebook Dramma a Portici, marito violento minaccia di morte l’ex moglie Cronaca 24 Settembre 2020 15:59 Di redazione 1'

Marito violento minaccia la ex moglie perché gli rifiuta soldi per alcool e droga. I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato un 47enne di Ercolano. L’uomo, è andato a Portici dalla sua ex moglie e all’interno dell’appartamento, sotto l’effetto di alcol e agitato, ha minacciato di uccidere la donna nel caso non gli avesse dato del denaro per comprare alcol e sostanze stupefacenti.

La donna negli attimi di concitazione è riuscita a dare l’allarme al 112. I militari sono intervenuti e hanno bloccato e arrestato l’uomo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe minacciato la donna in più di un’occasione. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.