L’anno scolastico inizia tra tante difficoltà, a causa della pandemia di Coronavirus. Per garantire agli alunni il distanziamento e i turni separati previsti dalle norme anti-Covid19, occorrono nuove aule che, al momento, non sono ancora state trovate. Dai privati sono arrivate solo 10 offerte per il bando pubblico, indetto dal Comune e che si è chiuso lunedì 14 settembre.

Tra queste il Cinema Vittoria, in via Piscicelli alla V Municipalità Vomero-Arenella, e il Cinema La Perla di via Nuova Agnano, alcuni locali nei pressi della scuola Bovio-Colletta di via Carbonara, da sistemare, locali al Parco delle Rondini ed ex scuole. Nel caso dovessero servire si provvederà con gli uffici tecnici a fare i sopralluoghi per capire se sono adatte.

Nonostante i 10 spazi trovati, non ce ne sono a sufficienza per garantire l’avvio dell’anno scolastico in tranquillità. In particolare nel centro storico, ci sarebbe bisogno di spazi aggiuntivi che al momento mancano.

Il nuovo bando

Il Comune ha deciso di lanciare un nuovo bando per noleggiare circa 30 container . A disposizione ci sono circa 1,5 milioni di euro di finanziamenti del ministero della Pubblica Istruzione, già richiesti dal Municipio.