Pranzo folle in Campania, dopo la lite gli lancia in faccia la pentola con l'acqua bollente Cronaca 23 Settembre 2020

Una lite che ha rovinato un pranzo finito poi malissimo. È successo a Casal di Principe in provincia di Caserta. Protagonisti un gruppo di stranieri riuniti per mangiare insieme. Poi qualcosa ha rotto l’armonia.

Improvvisamente è scoppiata una lite generata in rissa. Come riportato da EdizioneCaserta, uno dei presenti ha preso la pentola con l’acqua bollente che era sul fuoco, e l’ha scaraventata in faccia ad un altro commensale.

Quest’ultimo ha riportato lievi ustioni sul corpo e sul viso. Poi ha iniziato a urlare dal dolore e scappando a gran velocità si è recato nella vicina caserma dei carabinieri dove ha raccontato l’accaduto.

Poi sono arrivati i soccorsi che hanno provveduto alle prime cure e poi al trasporto al pronto soccorso. Le sue condizioni di salute non sono risultate gravi.