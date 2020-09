0 Facebook Paura a Caserta, la fede nuziale s’incastra e intervengono i vigili del fuoco Cronaca 23 Settembre 2020 16:01 Di redazione 1'

Paura all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove un giovane è arrivato nella notte con un dito gonfio a causa della fede nuziale che, non riuscendo a sfilarsi in alcun modo, ha bloccato il flusso sanguigno.

Il giovane è giunto al pronto soccorso dell’ospedale, dopo aver provato in vari modi di sfilare l’anello dal dito. Quando ha visto che l’arto iniziava a gonfiarsi e che cominciava a sentire un forte dolore, ha pensato di recarsi in ospedale. I medici hanno tentato di estrarre l’anello ma non riuscendoci hanno dovuto, a loro volta, chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Caserta.

Dopo un po’ di forzature, grazie anche ad attrezzi da taglio specifici, i vigli sono riusciti a sfilare la fede. Tutto bene per il giovane, solo un grande spavento. Il dito del ragazzo si è lentamente sgonfiato, l’emergenza è rientrata e lo sfortunato giovane è potuto tornare a casa.