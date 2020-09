Dramma nel Napoletano, anziano si lancia nel vuoto e perde la vita

0 Facebook Suicidio a Torre del Greco, anziano si lancia nel vuoto e perde la vita Un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo esserci gettato da un attico del centro della cittadina vesuviana Cronaca 22 Settembre 2020 16:06 Di redazione 1'

È salito sull’attico dello stabile dove abitava e poi si è lanciato nel vuoto togliendosi la vita. È accaduto questa mattina in via Pezzentelle a Torre del Greco. Sconvolta l’intera comunità della cittadina in provincia di Napoli.

Come riportato da Il Mattino, la vittima è un uomo di 80 anni. Quest’ultimo non è sopravvissuto all’impatto con il suolo conseguente ad un volo di circa 10 metri. Immediato l’allarme lanciato dalle persone presenti al momento della tragedia.

Suicidio a Torre del Greco

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i soccorsi. I primi hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne.