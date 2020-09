0 Facebook Regionali in Campania, De Luca sbanca: i consiglieri più votati, Casillo in testa e boom di voti per Borrelli Politica 22 Settembre 2020 09:11 Di redazione 3'

Il governatore uscente, Vincenzo De Luca, quando mancano un centinaio di seggi da scrutinare, si attesta vincitore di queste regionali con il 69.90% di consensi. Lo segue Caldoro con un numero di gran lunga inferiore di preferenze, il candidato del centro destra si è fermato a 17,87% di preferenze, mentre Valeria Ciarambino con il M5S raggiunge a stento il 10.1% dei voti. Soddisfatto lo sceriffo di Salerno che ha definito questa vittoria: “un risultato del popolo”.

Quanti voti hanno avuto gli altri candidati alle regionali in Campania

Tra gli altri candidati presidente, Giuliano Granato di “Potere al Popolo” è all’1,21%, Luca Saltalamacchia di “Terra” all’1,07, Sergio Angrisano di “Terzo polo” 0,16% e Cirillo Giuseppe del “Partito delle Buone Maniere” si ferma allo 0,10%. Il Pd è il primo partito con il 17,06% seguito dalla lista De Luca presidente al 13,22%. Terza forza politica in regione è il M5S con il 10,07%. Bene anche Italia Viva che ottiene il 7,45% ed è il terzo partito di centrosinistra. Flop invece della Lega che non riesce a sfondare. Il Carroccio si ferma al 5,51%, superato da Fratelli d’Italia che ottiene il 5,92%. Forza Italia è al 5,14%.

La maggioranza potrebbe assicurarsi anche 34 seggi in Consiglio regionale, lasciandone soltanto 16 all’opposizione da dividere con 9 al centrodestra e 7 al M5S. Ad assicurarsi sicuramente i seggi ci sono le liste: Pd, De Luca Presidente, Campania Libera, Italia Viva, Fare Democratico Popolari e Noi Campani.

I consiglieri più votati alle regionali in Campania

Anche se manca qualche seggio alla fine dello scrutinio, è già possibile tracciare una linea dei consiglieri più votati alle regionali in Campania. Tra tutti spicca Mario Casillo, che con più di 40mila voti, ha fatto boom di preferenze tra Napoli e Provincia. A seguire ci sono Loredana Raia e Bruno Fiola, Massimilano Manfredi ed Enzo Amato. C’è poi Vittoria Lettieri, figlia del sindaco di Acerra, che con più di 10mila eletti è la prima eletta. C’è poi Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Francesco Iovino, Felice Di Maiolo e Tommaso Casillo.

Quanti voti ha avuto Francesco Emilio Borrelli

Boom di voti per il consigliere uscente dei verdi che si è aggiudicato ben 15mila preferenze, ma potrebbe essere penalizzato dalla cattiva performance di Europa Verde.

Consiglieri più votati in provincia di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

Franco Picarone e Simona Valiante, Luca Cascone, Nino Savastano, Antonella Di Cerbo e Tommaso Pellegrino in provincia di Salerno. Gennaro Oliviero, Stefano Graziano, Giovanni Zannini, Vincenzo Santangelo in provincia di Caserta. Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Vincenzo Alaia, in provincia di Avellino. Mino Mortaruolo e Luigi Abbate in provincia di Benevento.

Consiglieri più votati tra le opposizioni.

Fratelli d’Italia conMichele Schiano di Visconti e Marco Nonno davanti a tutti a Napoli e Nunzio Carpentieri in testa a Salerno è il primo partito. La Lega ottiene solo il 5% nonostante Severino Nappi a Napoli, Gianpiero Zinzi a Caserta e Attilio Pierro a Salerno, abbiano avuto una buona performance. Forza Italia è l’ultimo partito della coalizione: Anna Rita Patriarca riesce ad aggiudicarsi un seggio a Napoli, Lello Ciccone è primo a Salerno e Massimo Grimaldi si conferma a Caserta.

Per il M5S infine, saranno sicuro in Consiglio regionale Gennaro Saiello e Maria Muscarà a Napoli e Michele Cammarano a Salerno, c’è poi una new entry, Antonio Carbisiero a Caserta.