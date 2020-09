0 Facebook Referendum costituzionale, ormai è ufficiale: il ‘Si’ è al 70% e stravince Politica 21 Settembre 2020 19:39 Di redazione 1'

In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 68,1,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 31,9%. La copertura del campione è data al 41%.

L’affluenza definitiva al voto per il referendum costituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. I dati si evincono dal sito del Viminale.