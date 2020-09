0 Facebook Dolore nel Napoletano, addio ad Elena: la mamma-guerriera lascia due figli piccoli Cronaca 21 Settembre 2020 20:33 Di redazione 1'

Aveva solo 34 anni e un brutto male contro il quale ha combattuto con tutte le sue forze. Ma Elena Miraglia non ce l’ha fatta ed è deceduta. La triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano.

Come riportato da Teleclub, infatti, Elena era originaria e residente della cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli. Elena lascia un marito e due figli piccoli. Tanti i messaggi d’affetto per lei e la sua famiglia.

“Non è giusto xké succedono queste cose. I tuoi bambini avevano ancora bisogno di te. Che la terra ti sia lieve”, “Ragazza brillante, mamma di due piccoli. Bastarda malattia”. Questi alcuni dei commenti pubblicati sui social.