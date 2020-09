0 Facebook Lutto a Mugnano, addio al professore Alfio Fabris: scoprì un complesso archeologico Cronaca 20 Settembre 2020 10:16 Di redazione 1'

Lutto a Mugnano per la morte di Alfio Fabris, il professore di disegno e Storia dell’Arte, che scoprì un complesso archeologico in contrada Paparelle, a Mugnano, insieme al figlio Davide, nel 1998.

E’ venuto a mancare nella serata di ieri all’età di 85 anni. Tutta la comunità lo ricorda con profondo affetto. Era un docente amato e apprezzato, ha terminato la sua carriera alla scuola Media Statale “Filippo Illuminato”.

Originario di Serra Ricò, ha dedicato tutta la sua vita al’arte. La notizia della sua scomparsa è stata data dal figlio Davide Fabris, sulla sua pagina social.

Tantissimi i messaggio di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore. “Caro Davide e caro Marco, mi associo al vostro dolore per la perdita del caro papà e di un altro carissimo amico con cui abbiamo diviso tante cose. Un affettuoso fraterno abbraccio e che Dio lo abbia in gloria”. Scrive un amico di Davide, figlio del professore Alfio Fabris.