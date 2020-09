0 Facebook Elezioni, al voto con la paura del Covid: a Napoli, 250 presidenti di seggio rinunciano all’incarcio Politica 20 Settembre 2020 09:06 Di redazione 1'

Dalle 7 di questa mattina sono aperti i seggi per le Elezioni Regionali in Campania, per il referendum e per le Elezioni Amministrativi in molti comuni.

Elezioni, al voto con la paura del Covid

Un voto importante, perché costituisce un primo tassello alla costruzione del nuovo governo ma fondamentale anche in vista della grave crisi in cui ci si trova a causa della pandemia di Covid-19.

A Napoli, 250 presidenti di seggio rinunciano all’incarcio

La paura per il virus è tanta, molti presidenti di seggio e scrutatori hanno rinunciato all’incarico. Il numero totale dei presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico negli 884 seggi del Comune di Napoli è di 250.

Orari per votare

Ieri sera il Comune di Napoli, ha reso noto che alle ore 23.55 erano costituiti tutti e 884 seggi della città. Si vota domenica 20 settembre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.