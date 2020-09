0 Facebook Bollettino Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 decessi Cronaca 19 Settembre 2020 17:12 Di redazione 1'

Dopo la crescita di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10): era dal 7 luglio che non veniva segnalato un dato più alto (allora le vittime furono 30). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149).