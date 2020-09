0 Facebook Dramma Schumacher, il medico spegne le speranze: “E’ in stato vegetativo” Sport 19 Settembre 2020 13:52 Di redazione 2'

“Michael Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare“. Sono le parole del neurologo Erich Riederer che ha in cura il pilota tedesco campione del mondo.

Schumacher, il medico spegne le speranze: “E’ in stato vegetativo”

A distanza di sette anni dall’incidente sulle piste da sci, il mondo è in attesa del recupero miracoloso, che purtroppo non si è avverato. La moglie di Schimacher, Corinna ha mantenuto sempre il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute.

Oggi il professore tedesco annuncia che le sue condizioni di salute sono irreversibili. “Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde”, ha detto in un documentario su Schumacher realizzato da TMC Francia. La sua tesi non lascia sperare in un recupero.

L’ex manager del campione, Willi Weber, aveva recentemente ammesso: “So che Michael è gravemente ferito, ma sfortunatamente non ho notizie dei suoi progressi. Mi piacerebbe stringergli la mano, magari sapere come sta, ma tutto questo è rifiutato da Corinna. Teme che capisca immediatamente la verità e che riveli tutto al pubblico. Credo fermamente nella guarigione di Michael. Lui è un combattente e utilizzerà tutte le possibilità in suo possibile. Questa non può essere la fine. Prego per lui e sono convinto che prima o poi lo rivedrò”.