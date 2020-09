0 Facebook Paura per Gianluca Manzieri in ospedale, l’improvviso intervento d’urgenza. Simioli: “Forza!” Spettacolo 18 Settembre 2020 17:49 Di redazione 3'

È stato lo stesso Gianluca Manzieri ad aver annunciato a fan e conoscenti – attraverso un post pubblicato su facebook – che il peggio era ormai passato e che sarebbe tornato presto a casa e al microfono di Radio Marte.

Lo speaker è stato colpito improvvisamente da un brutto male che lo ha costretto ad un ricovero urgente in ospedale con successivo intervento chirurgico. Tanti i messaggi per lui tra cui quello del collega e amico Gianni Simioli.

Il post sui social –

“Ed eccomi quà. È proprio vero che nella vita può capitarti di tutto. (premesso che sono e sarò sempre un grande CAGASOTTO), per Manuel, per Tizy, per tutta la mia famiglia (compreso la FAMIGLIA RADIO MARTE); per Tutti i miei amici e FRATELLI…insomma per tutti quelli che mi vogliono bene ho dovuto trovare la forza e il coraggio per affrontare il male e per sconfiggerlo…E NON È STATA UNA PASSEGGIATA😔 Non è mio intento spettacolarizzare una brutta vicenda legata alla mia salute, ma questo post lo dovevo a tutti i miei AMICI che da sempre mi seguono e mi sostengono artisticamente e che improvvisamente non mi hanno sentito più in Radio. Ancora due cose: Lunedì ritorno in diretta su Radio Marte. P.S. QUESTO 2020 E’ STATO N’ANNO E MERD!!!”.

“Si ritorna a casa. Grazie a TUTTI VOI per la vicinanza e l’affetto. Lunedì ore 18.30 ritorno su Radio Marte. SIETE LA MIA FORZA ❤️❤️❤️”.

Il post di Gianni Simioli –

“Forza Gianluca Manzieri!!!!! Non è stata una passeggiata ma ce l’hai fatta. Un intervento chirurgico d’urgenza, la paura, la vita che ti cambia d’improvviso. Ma anche una visita medica fatta in tempo (prevenzione) e il “male” è stato sconfitto. Siamo stati tutti in ansia, ma poco fa, leggendo sul tuo profilo che lunedì torni in onda su Radio Marte ho sorriso mentre mi commuovevo. Vai mostro, ca nisciuno è cchiu’ mostro ‘e te!!!”.