0 Facebook Imprenditore ubriaco si apparta in hotel con la ragazza e distrugge la suite Cronaca 18 Settembre 2020 17:29 Di redazione 2'

Follia in un albergo a Licola, dove un giovane imprenditore, originario di Grumo Nevano ha completamente distrutto una suite, dopo essersi ubriacato. E’ accaduto la notte scorsa, l’uomo sulla trentina, S.P.,si era recato in tarda serata presso la struttura Vogue, in via Masseria, per trascorrere qualche ora d’intimità con la sua fidanzata, 25enne di Orta di Atella.

Imprenditore ubriaco si apparta in hotel con la ragazza e distrugge la suite

Dopo essere salito in camera con la ragazza e aver bevuto alcune birre Tennet’s, l’uomo ha completamente perso il controllo e ha spaccato tutta la rubinetteria del bagno, compresi il copri water, le tende, le scatole, ferendosi durante l’azione e lanciando tutto dalla finestra. I proprietari della struttura hanno immediatamente allertato la polizia.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno beccato il giovane in flagranza mentre distruggeva il quadro elettrico. Il trentenne si è calmato solo alla vista delle forze dell’ordine. L’imprenditore è stato denunciato. Sul posto è stato medicato, dato che era ancora pieno di sangue e non c’è stato bisogno di portarlo in ospedale.