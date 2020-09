0 Facebook Il dramma di Nela, nuova operazione contro il cancro: “È dura, non lo auguro a nessuno” Sport 18 Settembre 2020 09:42 Di redazione 2'

Ha lottato, sudato e vinto sui campi di calcio. Poi ha iniziato un’altra guerra, molto più lunga e dolorosa. Una sofferenza che dura da otto anni, resa più lieve dal sostegno di moglie e figlie. Stiamo parlando di Sebino Nela ex campione della Roma ma che ha giocato anche nel Napoli.

Uomo e calciatore entrato nel cuore dei tifosi per la sua capacità di non risparmiarsi mai, Nela ha raccontato ai microfoni di Radio 2 – alla trasmissione I Lunatici – di doversi sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico a causa di un tumore che lo ha attaccato da tempo.

Già agli inizi dell’anno aveva raccontato il suo dramma, addirittura Nela aveva pensato al suicidio (“Ma non ne ho avuto il coraggio“). Oggi, invece, la nuova battaglia: “Lotto da otto anni, sarà la mia quarta operazione. Tra chiemio e dolori è davvero dura. Non lo auguro a nessuno“.

“Ci sono momenti in cui pensi di non poterne venire fuori, la cosa più importante è però la prevenzione, non bisogna avere paura di andare dal medico. In tutti questi anni ho approfondito molto la cosa, partecipo a iniziative che riguardano questa malattia, questo cancro, che fa numeri terribili, ogni anno. Non ci sono altre strade rispetto alla prevenzione“, ha detto Nela.

Ha continuato l’ex calciatore: “Noi maschietti abbiamo più paura rispetto alle donne di andare dal medico, tendiamo a rimandare sempre alla settimana prossima, non andiamo volentieri dai medici, mentre oggi anche con un semplice prelievo si possono capire molte cose. Tra dieci giorni affronterò la mia quarta operazione, dobbiamo fare un po’ di pulizia, abbiamo trovato qualcosa che non va bene, c’è da ripulire un pò“.