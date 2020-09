0 Facebook Cade in bagno e batte la testa, Pietro perde la vita a 12 anni davanti alla madre Cronaca 18 Settembre 2020 16:56 Di redazione 1'

La madre lo ha trovato in bagno, a terra vicino la vasca e privo di sensi. La donna per cercare di aiutare il figlio, trovando la porta chiusa, è dovuta entrare in bagno dalla finestra. Poi è scattato l’allarme.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Purtroppo per il bambino, 12 anni, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La tragedia è avvenuta a Querceto a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze.

Sconvolte due comunità, quella toscana ma anche quella piemontese. Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, la famiglia vittima del dramma è originaria di Pordenone. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino sarebbe scivolato ed avrebbe battuto la testa.