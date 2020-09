0 Facebook Padre schiaccia nel letto neonato di 4 mesi: aveva appena fumato uno spinello Cronaca 18 Settembre 2020 14:09 Di Marta Ricciardi 2'

Rotola sopra il figlio che dormiva nel letto con lui e lo schiaccia – una vicenda drammatica avvenuta a Brooklyn Newton di Blackpool, in Inghilterra.

Un giovane padre ha ucciso accidentalmente il piccolo Isaac, di appena 4 mesi, rotolando sopra di lui mentre dormiva nello stesso letto.

L’uomo, che farebbe uso abituale di cannabis, è caduto in un sonno profondo dopo aver fumato uno spinello. Solo al suo risveglio ha scoperto il corpo senza vita di suo figlio.

Dopo aver dato da mangiare al bambino ed averlo messo a letto insieme al fratello maggiore – come dichiarato dal giovane padre alle autorità – ha fumato dell’erba e ha raggiunto a letto i due figli.

Al risveglio, ha notato che il più piccolo era freddo e gli fuoriusciva sangue dal naso. Immediatamente, come riporta la stampa locale, ha chiamato i soccorsi ma purtroppo per il bambino non c’era più nulla da fare.

La polizia durante le indagini di routine ha poi avuto modo di constatare la presenza di droghe e di strumenti utilizzati per il consumo delle stesse. La prescrizione medica non è stata sufficiente a scagionare il padre dalle accuse di omicidio.

La dottoressa Alison Armor, la quale ha eseguito l’autopsia, ha scoperto che Isaac era morto da tempo ed era sdraiato a faccia in giù sul letto quando è stato trovato.

Una tragica vicenda che poteva e doveva essere evitata.