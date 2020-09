0 Facebook “Ti spezzo le ossa e ti taglio con le forbici”, violenze di una maestra d’asilo sui piccolo alunni Cronaca 17 Settembre 2020 16:58 Di redazione 1'

Minacce ripetute e condotte violente nei confronti dei suoi alunni, bambini dell’asilo. E’ questo quanto avvenuto in una scuola dell’infanzia a Nardò, in provincia di Lecce. Una maestra di 61 anni è stata rinviata a giudizio on l’accusa di violenza e percosse sui minori.

Maestra violenta con i bambini in un asilo

Gli episodi risalgono a un periodo che va dal febbraio all’aprile del 2019, lasso di tempo in cui i carabinieri, attraverso testimonianze e intercettazioni ambientali hanno scoperto come la maestra malmenasse e minacciasse i suoi 27 alunni.

“Ti spezzo le ossa e ti tagli con le forbici“, poi schiaffi, botte e sculacciati ai bambini. Alcuni dei piccoli presentavano lividi e segni sul corpo, grazie al lavoro dei militari, è venuto fuori un dossier con tutte le violenze commesse dalla donna, che adesso è in attesa di giudizio.