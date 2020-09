0 Facebook “I penalisti in campo” Giustizia 17 Settembre 2020 09:34 Di redazione 3'

Per le prossime consultazioni elettorali regionali sono tanti i protagonisti della vita professionale e sociale napoletana che si stanno mettendo a disposizione della collettività.

Oggi abbiamo intervistato in un lungo colloquio l’Avv. Francesco Maria Amodeo, penalista, presidente di una delle principali associazioni cittadine di promozione della cultura verde urbana (La Mela Insana), il quale si presenta a sostegno di De Luca per la lista “Davvero Sostenibilità e Diritti” capeggiata da Stefano Buono e Marco Gaudini.

“La scelta è stata quasi obbligata: il mio impegno in campo ambientale nasce molti anni fa, con la voglia (quasi hobbistica) di poter disporre di un piccolo orticello da coltivare con i bambini.

Questo mi ha messo in moto con la creazione, assieme ad un piccolo gruppo di amici, de La Mela Insana, che oggi è un motore associativo di dimensioni che prima non riuscivo neppure ad immaginare. Contiamo tantissimi iscritti, ancora più lunga è la lista di attesa per poter ottenere un terreno.

Questo, ovviamente, spinge me e il comitato direttivo a crescere sempre più, per poter soddisfare le esigenze di tutti.

Tutto questo senza mai abbandonare il mio pane quotidiano: la tutela dei diritti dei più deboli.

Numerose sono le battaglie che si fanno Tribunale, ma sopratutto in quella sede è possibile verificare in centesimi tutte le problematiche sociali. Così mi sono reso conto di quello che c’è da fare, e di quanto possa essere difficile farlo.

In questo modo, con un gruppo di amico che stimo e apprezzo molto, abbiamo deciso di formare questa lista a vocazione ambientalista: Davvero Sostenibilità e Diritti.

L’idea di fondo appartiene ad un tema che oggi è assolutamente centrale: programmare uno sviluppo sociale nell’unico modo in cui sia possibile farlo, nel rispetto dell’ambiente.

La sfida sta venendo accettata da molti: stiamo contribuendo a far capire non solo che tutelare le risorse dell’ecosistema è importante per poter godere dei nostri spazi, ma anche che farlo in maniera consapevole e costruttiva è redditizio dal punto di vista imprenditoriale e economico.

I più recenti avvenimenti legati all’emergenza sanitaria del Coronavirus ce ne hanno dato una dimostrazione quanto mai convincente: se i livelli di inquinamento non fossero stati elevati come erano il virus si sarebbe propagato in maniera meno violenta. Ma soprattutto il nostro corpo sarebbe stato sicuramente più in grado di gestire la malattia.

Sono stati sviluppati molti studi che confermano queste asserzioni.

Nel mio piccolo l’esperienza professionale e associativa che metto a disposizione spero mi consentirà di sviluppare un piano regionale per l’impianto di spazi verdi di convivenza dove poter “staccare la spina” dalla città. Spazi di gioco per i bambini e, perché no, anche di autoproduzione del cibo per chiunque voglia cimentarsi (ma, anche e soprattutto, per soggetti che realmente necessitano di tali strutture: pensionati, famiglie in difficoltà, persone con disabilità, che possono decisamente giovarsi da queste attività).

Da questo punto di vista è molto interessante l’ipotesi di utilizzo dei tetti condominiali, dove possibile, per sviluppare queste aree.

Chiedo quindi di sostenere queste idee, chiedo di sostenere persone che hanno già ampiamente dimostrato di “saper fare” e che vogliono portare queste esperienze nelle nostre istituzioni.

Vi chiedo di sostenere il nostro progetto: Davvero Sostenibilità e Diritti, Avv. Francesco Maria Amodeo