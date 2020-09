0 Facebook Trovato morto Pasquale Ambrosino, il camionista scomparso da giorni Cronaca 14 Settembre 2020 08:51 Di redazione 1'

E’ stato trovato morto, Pasquale Ambrosino, camionista di 40 anni, originario di Saviano in provincia di Napoli, che dal 9 settembre era sparito nel nulla.

Il cadavere è stato scoperto, domenica pomeriggio, dai carabinieri di Torino in Lungo Dora Agrigento, vicino la riva del fiume. Luogo solitamente frequentato da tossicodipendenti e spacciatori. Secondo il medico legale, la morte di Pasquale, è avvenuta per overdose.

Era scomparso da diversi giorni

Pasquale Ambrosino, lunedì 7 settembre, era uscito di casa, diretto a Milano per una consegna che doveva effettuare. Sulla strada, ha deciso di fare una deviazione e di raggiungere Torino per consegnare una bobina industriale, che tuttavia non è arrivata a destinazione: è stata proprio l’azienda del capoluogo piemontese che attendeva la consegna, allarmata per il ritardo, ad allertare la Polizia di Stato.

La madre, è stata l’ultima a mettersi in contatto con Pasquale. Il pomeriggio del 9 lo sente per telefono. Da quel momento nessuno ha più notizie dell’uomo, fino al tragico epilogo di domenica.