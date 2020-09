0 Facebook Schianto scooter-auto, Ettore muore a 20 anni: era una promessa del calcio campano Cronaca 13 Settembre 2020 16:11 Di redazione 1'

Un giovane, Ettore Gargiulo, di 20 anni, e’ morto la notte scorsa ad Anacapri in un incidente avvenuto in Via Orlandi che congiunge la provinciale al centro della cittadina isolana. La vittima era a bordo di un motorino che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, viaggiando a forte velocita’ si e’ scontrato con un’automobile probabilmente ferma in strada.

Alla guida del motorino c’era un altro ragazzo di Capri, suo amico inseparabile, rimasto ferito senza riportare seri danni ed e’ ora ricoverato nell’ospedale Capilupi di Capri. Alcune persone hanno allertato i carabinieri della stazione di Anacapri che sono intervenuti immediatamente insieme con le ambulanze del 118.

Le indagini sono in corso per cercare di completare la ricostruzione della dinamica dell’incidente (i carabinieri si stanno avvalendo della collaborazione degli uomini di un gruppo specializzato di tecnici dell’Arma). La notizia della morte del giovane Gargiulo si e’ diffusa immediatamente sull’isola.

Il luogo dell’incidente e’ diventato meta di afflusso di numerosi amici. Il ragazzo deceduto, sportivo e giocatore di calcio della squadra giovanile ASD Anacapri, apparteneva infatti ad una famiglia molto conosciuta sull’isola azzurra.