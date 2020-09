0 Facebook Il dramma di Mara Venier: “Mi hanno ricattata per un bacio” Spettacolo 12 Settembre 2020 13:49 Di redazione 2'

Un amore solido e duraturo che si appresta a festeggiare 20 anni. Questa la storia di Mara Venier e Nicola Carraro. Ovviamente alti e bassi con una crisi nel 2011 poi superata. La conduttrice ha però rivelato un aneddoto.

La ‘Regina di ‘Domenica In, intervistata dal settimanale ‘Oggi, ha raccontato di essere stata vittima di un ricatto. L’estorsione, dal valore di 50 milioni di lire, era stata motivata da un bacio clandestino proprio con Carraro.

Erano tempi nei quali i due non stavano ancora ufficialmente insieme e la Venier aveva una storia con un’altra persona. Così il paparazzo di turno immortalò un bacio tra i due. Ed è li che è nata la spiacevole vicenda.

Ma Venier e Carraro non hanno ceduto e non pagarono alcuna cifra. “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro…un fidanzato tanto noioso… “.

“Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Lui mi chiamò e mi disse che era pronto a comprarle per non farle pubblicare. Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”, ha detto la Venier.