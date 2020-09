0 Facebook Maestra teme di aver contratto il Covid e si uccide lanciandosi nel vuoto Cronaca 10 Settembre 2020 13:36 Di redazione 2'

Credeva di aver contratto il coronavirus e presa dal panico, ha deciso di porre fine alla sua vita. Questo è il motivo dietro al suicidio della donna di 45 anni, che ieri mattina è stata trovata senza a Colli Portuensi, a Roma. A ritrovare il cadavere della donna è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Teme di aver contratto il Covid e si lancia dal quinto piano: morta una maestra di 45 anni

Inizialmente si era ipotizzato che la donna fosse precipitata dal quinto piano in seguito a un malore, poi le indagini nella vita privata della 45enne hanno rivelato il malessere che ha spinto la donna al suicidio. Non è chiaro se soffrisse già di depressione. Il marito sotto shock, ha raccontato che la moglie non soffriva di problemi psichiatrici ma che con l’avvento della pandemia aveva mostrato insofferenza e paura.

La dinamica

La notte precedente, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna aveva confessato al marito di temere di aver contatto il virus. A nulla erano valse le rassicurazioni del marito, che aveva contattato anche il medico per poter riuscire a tranquillizzare la moglie. Dopo una notte insonne, trascorsa a chiacchierare per allontanare la paura del contagio, il marito stremato si è addormentato. Alle 7 lei si è alzata e si è lanciata dalla finestra.

La donna era molto preoccupata a per via del lavoro, era maestra d’asilo e temeva di non poter tornare a svolgere il suo incarico a causa della pandemia. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma si tratta di un atto dovuto in quanto la dinamica dell’ accaduto è ormai chiara. Sul corpo della 45enne, che aveva anche un figlio piccolo, è stata disposta l’autopsia.