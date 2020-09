0 Facebook Stesa nel centro storico di Napoli, colpi d’arma da fuoco in piena notte Cronaca 9 Settembre 2020 13:06 Di redazione 1'

Si torna a sparare nei vicoli del centro storico di Napoli. Questa notte è stata portata a termine una stesa in vico Campanile ai Santissimi Apostoli, stradina in stato di degrado e disabitata.

Gli spari, esplosi in aria a scopo intimidatorio, hanno svegliato e allertato i residenti della zona. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e ha trovato a terra 4 bossoli e una cartuccia calibro 9×21. Il raid è avvento a pochi passi dalla centralissima via dei Tribunali, nel cuore del centro storico napoletano. Sono in corso le indagini.