Tragedia in strada ad Afragola. Un uomo di 45 anni, è morto a causa di un malore. La drammatica vicenda è avvenuta in via Plebiscito.La vittima, G.A., era sulla sua moto insieme al cognato, quando ha accusato un malore e ha deciso di accostare la moto. Improvvisante si è accasciato a terra, morendo sul colpo. A stroncarlo, probabilmente, un infarto fulminante.

Il cognato ha immediatamente allertato i soccorsi, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Ogni tentativo di rianimarlo, da parte dei sanitari del 118, è stato infatti vano.